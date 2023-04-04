香港故宮文化博物館女性珠寶展　珍品亮相包括中國風格化妝盒

香港故宮文化博物館將於4月14日舉辦全球首個聚焦女性在卡地亞發展史中的獨特地位和影響的大型特別展覽「百樣玲瓏」，展出約300件從19世紀至今的卡地亞藝術珍品。

來自卡地亞典藏及其他機構與個人收藏家的展品日前送達博物館。館方昨天(3日)舉行展品開箱儀式，由館長吳志華、副館長(研究策展及節目)王伊悠、副館長(博物館營運)袁貺霖、卡地亞典藏館長帕斯卡爾．勒博(Pascale Lepeu)，以及卡地亞北亞洲區域行政總裁陸慧全一同見證開箱重要時刻。

此次展覽3件具代表性的珍品，其中1件為卡地亞於1928年製作的中國風格化妝盒，作品靈感來自路易．卡地亞伉儷收藏的清康熙五彩庭院仕女圖瓷盤。另一珍品為卡地亞首位女性創意總監貞．杜桑於1949年設計、為溫莎公爵夫人所珍藏的美洲豹胸針，象徵力量、勇氣及自主。這枚胸針不但是杜桑最具代表性的作品之一，亦從此改寫了珠寶對女性的意義，美洲豹更成為卡地亞的標誌性圖案。最後一件展品印證了中國文化對卡地亞珠寶的啟發，是美國社交與時尚名媛芭芭拉．赫頓於1933年結婚時獲贈的卡地亞項鏈，所用的翡翠正是中國裝飾藝術中常用的名貴寶石。赫頓後來更再委託卡地亞製作一枚與項鍊相配的翡翠戒指。