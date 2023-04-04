陽具戴震蛋緊貼少女臀部　男醫生非禮罪成5.5判刑

曾於公立醫院任職的男醫生，去年4月把震蛋放置在自己陰莖附近，於港鐵車廂把陰莖貼近少女臀部，然後啟動震蛋，因此被控非禮。他否認控罪早前受審，作供時指自己不舉，辯稱把震蛋戴到陰莖是為了醫治此狀況。案件今日(4日)在西九龍裁判法院裁決。暫委裁判官王詠文認為女事主誠實可靠，明言戴震盪器不是犯法，但被告故意觸碰事主，事件並非意外，裁定被告罪成，決定先索取背景及社服令報告，押後至5月5日判刑，期間被告續准保釋。而涉案震蛋將充公。

29歲被告李永熙，被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車上非禮女子X。X案發時18歲，她在審訊時指，當日她在車廂感到左臀中間位置震動，維持10多秒。她感到不舒服，回頭就望見被告。之後她感到被告再貼近她，震動持續約3秒。拘捕被告的執法人員則指，當時被告穿着的風褸拉鏈底部濕了，有一攤漬，被告沒穿內褲，也沒拉褲鏈，直接露出陰莖。被告自辯時則呈上醫生證明承認自己不舉，稱把震蛋戴上陰莖是為了醫治不舉。

裁判官裁決時指，女事主證供清晰，實話實說，沒有誇大或迴避，裁定她是誠實可靠證人。而事主所感受的震動是斷續發生，法庭排除是因手機震動導致。考慮到被告及事主的高度、2人身處的位置，法庭認為震動正是被告的震盪器所造成，肯定被告是有意用下體貼着少女臀部。另外，證供顯示當時車廂雖然多人，但未算擠擁至「人貼人」程度，即使列車行駛期間，乘客或會擺動，被告如此接近事主仍屬不必要，裁定是次觸碰並非意外，而是被告故意選擇。臀部是敏感部位，被告行為意圖明顯屬猥褻侵犯，裁定被告罪名成立。辯方求情時指，事件不涉違反誠信，事發當時疫情嚴峻，被告曾自願去協助抗疫，冀法庭先為被告索取社會服務令報告才判刑。裁判官接納建議，但強調所有判刑選項都有可能，包括即時判監。

案件編號：WKCC 1235/2022