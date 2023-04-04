東九龍交通問題嚴重　聯盟倡採用「雲巴」技術　

政府在2011年提出「九龍東環保連接系統」計劃，擬以「單軌列車」貫穿啟德跑道區至觀塘一帶市區，後因成本、消防等因素被迫擱置。隨啟德跑到新盤逐漸落成，區內市民增多，交通問題變得迫切。有聯盟今（4日）提出倡議，指當地人口住宅增長潛力巨大，建議採用「雲巴」技術，興建「九東雲巴」綠色交通系統，以打造優質海濱生活圈。

「A4聯盟」倡議興建東九龍新交通設施「九東雲巴」，「雲巴」為輕型軌道系統，小巧低廉的特點可完善市內擁擠交通網絡並靈活運用啟德空中花園，由啟德車站廣場起步，沿沐泰街和承豐道延伸至跑道盡頭，橫跨避風塘至茶果嶺海濱長廊最終到達油塘港鐵站。全程約7公里，共8車站，耗時約19分鐘。

新茶果嶺避開觀塘區繁忙交通路況，由麗港城到啟德體育園僅需10分鐘路線，油塘至都會公園站約14至油塘海濱走線可有效分鐘，縮短市民出行時間。本身為鐵道工程師的議員張欣宇則指，「雲巴」系統無需額外建設供電系統，架空橋樑和行車軌道合而為一，系統簡單、佔地少、造價低，最大運力為每小時8000至12000人，提升城市「小區微循環」能力，加上造價相對低廉，預估整體造價70億元。

議員楊永杰指，「雲巴」有適應多種地形，高智能化，低噪音和低能耗的優點，在中國各省推廣以來廣受好評，雖運力不及地鐵，但因其小巧靈活多充當地下鐵接駁角色，如深圳坪山「雲巴」1號線，串聯當地多個產業，商業和文旅，由此可預見項目落成後可提升城區運載力，文化旅遊吸引力，可與政府近日推出「hello， Hong Kong」「happy， Hong Kong」相呼應。建議政府可以儘快開展項目可行性研究，在規劃層面做出預留，通過不同公私合營方式，縮短工期。