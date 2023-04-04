屯門冚私樓毒品包裝工場拘3地盤工　檢700萬冰毒及CBD煙油

新界北區執法部門根據線報，昨日(3日)派員到屯門震寰路一個私人住宅單位外埋伏，期間見到一名男子手持一個藍色的朱古力餅乾紙盒離開單位，即時上前截查。人員先在紙盒內搜出一包懷疑冰毒，繼而持搜查令搜索該個面積約500呎的單位，並於其中一間房間起出懷疑毒品包裝工具、一些帳簿，以及大量用金屬器皿和食物包裝袋盛載的懷疑冰毒；房間內亦放有大量的盒裝大麻煙油，盒上寫有來自美國的字樣，標籤標明含有CBD(大麻二酚)危險藥物。

行動中，人員一共檢獲9.5公斤懷疑冰毒和713盒含CBD的大麻煙油，市值逾700萬港元，經深入調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓葉(32歲)男子，以及同屋一名姓孫(44歲)男子和一名姓李(37歲)女子，他們現正被扣留調查。

3名被捕人士報任地盤工人，彼此屬朋友關係。調查顯示，他們由今年1月開始租用上址，相信有人看準私人屋苑高設防的特點，將單位闢作毒品儲存及包裝工場，加上用食物包裝毒品，減低被發現的風險，然後暗中供貨予本地市場。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。