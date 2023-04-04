擬修例推保安公司電子牌照　局方指不會減牌照費

本港保安公司持牌人目前須每年前往保安及護衞業管理委員會秘書處更新牌照，每年繳付年費，保安局擬精簡發牌程序，修訂《保安及護衞服務(發牌)規例》(第460B章)附表2所訂明的牌照表格，推行保安公司電子牌照。有議員關注修例後，可否降低牌照費，局方指出有關計劃只方便保安公司，秘書處行政工作其實無減少，故無空間減價。

根據機制，凡提供人員在有報酬的情況下為他人擔任保安工作的公司，必須持有由管理委員會簽發的保安公司牌照，保安公司持牌人須每年親身往秘書處更新牌照及繳付年費。若修例獲通過，保安公司牌照的整個發牌程序將採用端到端電子服務，電子牌照會由管理委員會秘書以數碼簽署形式認證。截至今年2月底，保安公司牌照的數目為1,381個。

議員葛珮帆問到倘修例獲通過，可否考慮降低牌照費。保安局指，修例後秘書處仍需每年作審查，隔年更要進行實地及深入審查，行政工作無減少，故不能減費，又指秘書處人手少，只有約8人。議員黃俊碩則表示，自己為保安人員許可證持有人，指出目前的保安人員許可證是A5大小的紙本，相對落後，亦容易不翼而飛，關注相關許可證能否亦改以電子形式。保安局指，有關方面亦在研究中，有計劃今年推行，又提到目前全港約有35萬人持有保安人員許可證。