今增105宗化驗所核酸確診個案　醫生認為病毒續風土化

新冠確診人數稍增，衞生署衞生防護中心在同心抗疫網站公布，今日(4日)新增105宗化驗所驗出確診的核酸個案，惟數字不代表全港所有染疫病例；自1月30日起，則累計8,936宗化驗所確診個案。另外，今日沒人離世與新冠病毒有關，而自1月30日至今，則累計144宗與新冠有關的死亡個案。

而昨日(3日)新增的化驗所驗出確診的核酸個案僅79宗，數字輕微上升。呼吸系統科專科醫生梁子超相信與多了有病徵的市民主動檢測有關。他表示，雖然驗出的個案上升，但其他數據，包括污水檢出的病毒量、港大疫情監察計劃等，均見到疫情已降至低水平，於社區繼續有傳播，令確診數字有波動，惟此為病毒風土化的必經階段，強調疫情並無升溫。

復活節假期臨近，不少人打算出遊日本，未打3針新冠疫苗的人需出示72小時核酸檢測證明，被問會否因為多人做檢測，而推高確診人數。梁子超認為本港未打3針的人未算多，相信影響不大，但指市民到訪人多的地方較易感染病毒，有需要可措取措施防備。他補充，病毒於全球風土化，相信對本港疫情影響輕微。