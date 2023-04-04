冰協播錯國歌　港協暫停會員資格　政府擬削撥款作懲處

港隊2月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時，播錯反修例歌曲。港協暨奧委會表示，審視過香港冰球協會提交的書面報告後，冰協明顯違反《指引》要求，而且事發後沒有正面回應面商要求，認為冰協不情願及迴避的態度，反映對維護國家尊嚴的重視程度不足。因此，與港府商討後，今日(4月4日)向冰協沒發出函件，啟動暫停冰協會員資格的相關程序，並給予冰協一個月時間，即下月4日前，就其未能按相關《指引》內要求對國歌予以莊嚴的處理提交一份全面的書面解釋，並就其企業管治提出改善方案，否則將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。港府亦指，支持港協暫停冰協的會員資格，將考慮削減對冰協的撥款資助，以作懲處。

港協暨奧委會續指，審視冰協分別於3月10日及3月20日提交的書面報告，以及雙方代表於3月23日的會面內容後認為，冰協沒有遵從相關《指引》規定處理國歌，讓國歌獲得應有尊重；又指事發後曾多次聯絡冰協領導層，要求盡早會面商討事件，惟冰協沒有交代詳情，亦沒有正面回應面商要求，直至在事件發生後超過三周才出席會面；認為冰協不情願及迴避的態度，說明其與港協暨奧委會溝通和合作上的缺失，亦反映其對維護國家尊嚴的重視程度不足。

從與冰協的會面中，港協暨奧委會表示，了解到冰協在企業管治方面亟待改善，委員間明顯缺乏內部溝通，委員的角色和職責有欠分工，以至冰協無法以盡責並具誠信的方式處理事件；在企業管治方面亦違反了國際奧委會《倫理守則》中有關良好管治的規定。港協暨奧委會按《組織章程細則》第7(4)(d)條，給予冰協一個月通知，要求冰協於下月4日或之前，就其違反《指引》提交一份全面的書面解釋，並就其企業管治提出改善方案，否則港協暨奧委會將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。

港協暨奧委會強調，播放國歌出錯為嚴肅事件，懲處需嚴厲而有力，期望冰協加強領導層的管治水平和問責制度，長遠帶領冰協及冰球運動項目健康發展。港府則指，支持港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格的相關程序，一旦港協暨奧委會通過特別決議案落實暫停冰協的會員資格，港府會相應考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。