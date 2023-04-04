特別財會：58名參與反修例被捕公務員已離開政府　5人被裁定罪成

2019年黑暴期間，有公務員因參與黑暴被停職留薪，在進行刑事法律程序或紀律處分程序期間，可被扣發不多於50%的薪金。議員陳克勤問及有關詳情，當局回應指，早前涉嫌參與反修例非法活動而被捕的公務員有89名，當中58名人員已離開政府，5名人員近月被法庭裁定罪成而將被紀律處分。其餘26名不獲警方起訴或獲判無罪的人員須接受部門內部調查，當中9名人員經部門調查後已接受紀律處分，13名人員經部門調查後未有足夠證據顯示有違紀行為，其餘4名人員正接受部門調查，視乎調查結果，亦有可能被紀律處分。

上述個案中曾被捕的人員，如被起訴，在進行刑事法律程序期間均被扣發不多於50%的薪金。如被裁定罪成，因有機會招致免職處罰，均即時被扣發全部薪金。最終被免職的人員，停職期間被扣發的薪金一概不獲發還。由於在以上情況下有關人員的處理是由部門根據既定政策和機制進行的，當局指並無備存有關人員被扣發和獲發的薪金及個案平均處理時間的資料。

另外，公務院學院自2021年12月成立以來，除了開設院長一職外，仍是沿用公務員培訓處時期的組織架構和人手編制。當局指學院必須獲得充分的資源配置，才能達到預期效果，故學院計劃於2023-24年度新增29個職位。所涉及的預算開支，按薪級中點估計的年薪總值約為3,100萬元。而學院推動的培訓項目將圍繞5個核心範疇，各培訓範疇及2023-24年度的預算開支包括提升治理和領導能力 1,850萬；認識憲制秩序和國家發展和策略 2,730萬等。