議員倡輸入外勞設限　審批權交予政策局

本港各行各業勞工短缺情況嚴重，近日有政黨團體已先後「打開口牌」要求增加輸入外勞，並於今日(4日)再提出紓緩勞工短缺政策倡議。議員何俊賢認為，有關倡議必須在保障本地勞工的前提下，欠缺人手的行業可有條件地引入外勞。因此，他們又建議，針對短缺工程推出就業計劃，向學員提供不多於半年的在職培訓，期間學員每月有3,000港元津貼；而僱主須承諾以高於該工種工資中位數請本地勞工，並每月向輸入勞工徵費400港元，用作補貼計劃的開支；同時亦要求個案審批權交由所屬行業的政策局，作最終決定。

議員顏汶羽表示，目前須思考如何簡化輸入外勞的程序，以縮短審批時間，紓緩業界人力緊張問題，望將程序縮短至3個月內，他認為當局應將人力資源推算周期，由以往10年縮短5年，由勞顧會每年就個別嚴重短缺行業工種，作人力資源調查，以補充及更新勞工短缺清單。

被問到為何不將審批權交由勞顧會，是否有架空勞工界之嫌，顏汶羽稱，建議將勞工短缺清單交由勞顧會審批，若他們達成共識相關行業出現短缺，為了加快程序後續工作應交由政府處理，相關安排將按情況設期限。