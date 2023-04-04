特別財會：獲批保就業申請　3萬僱主違規被罰款

疫情重創本港經濟，政府在2022年再推出「保就業」計劃，截至2023年3月下旬，約3萬名符合申請資格並獲批工資補貼的僱主因未能遵守計劃的僱主承諾，即補貼期內任何一個月符合工資範圍的實際聘用僱員人數少於其承諾的人數，而須就不能滿足的補貼名額退回相關工資補貼，以及額外繳交退回補貼的10%作為罰款。至今約70%僱主已通過抵銷獲批的工資補貼全數退回須扣除的補貼及罰款；保就業秘書處已向餘下僱主發出繳款單，要求在限期前退回相關款項。

政府書面回覆議員就預算案的提問指出，在2022年4月29日至5月12日為期2周的申請期內，「保就業」計劃秘書處共收到約176,000宗僱主申請(涉及約166萬名僱員)，當中約17萬名僱主符合申請資格。截至2023年3月下旬，秘書處已向該些僱主批出2022年5月至7月份工資補貼總數約368億港元，涉及約158萬名僱員。另外有119,000宗由自僱人士提出的申請，秘書處已向所有合資格自僱人士批出一筆過資助，涉及98,000人及逾7.8億港元。

港府指，若接獲舉報，秘書處及政府代理人會積極跟進，並成立覆檢小組檢視每一宗舉報個案的調查報告，以及僱主的相關強積金紀錄，以審視僱主遵守計劃有關守則及條款的情況，並在完成調查工作後通知舉報人有關結果。