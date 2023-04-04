政Whats噏：6萬幾請助理研究主任？　謝偉俊叫政府改用ChatGPT

依家好多人都話用ChatGPT，慳水慳力。外號「法律超人」嘅議員謝偉俊(Paul)就話收到風，特首政策組以逾6萬蚊請助理研究員，問政府責成政策組組長搵以ChatGPT取代助理研究員及其他職位可行性，盡量減省特首政策組人手及薪酬開支。大家估下政府點答？竟然係Say No呀！

點解阿Paul會提出呢個問題？佢話坊間利用ChatGPT取代輔助資料搜集、起草法律文件、草擬顧問建議，藉以節省人手個案愈來愈多，新近例子包括英國5大律師行之一的Allen &Overy。佢話據悉，特首政策組正以月薪6萬多港元，招聘助理研究員，所以就問特首政策組嘅編制、預算，請咗幾多人或者會請幾多人，同時提出ChatGPT代行。佢咁提，相信都係想慳公帑，幫納稅人慳返啲錢。

話時話，特首政策組嘅編制好大。政府嘅書面回覆，依家嘅常額編制共有47個職位，包括8個首長級公務員職位/非公務員崗位同39個非首長級公務員職位，亦都會按需要喺政府以外聘請非公務員合約員工，嚟支援研究工作同其他職務。

喺2023-24年度，特首政策組整體開支預算為1.343億港元，當中預留8,763萬港元做僱員薪酬同相關開支，約2,600萬港元用嚟支付「公共政策研究資助計劃」及「策略性公共政策研究資助計劃」，以及委員會成員酬金的開支，其餘預算將用於日常運作開支。

講到做研究，政府話特首政策組已按非公務員條款請咗1名研究主任、3名高級研究員同2名研究員，亦正就3類非公務員合約崗位，包括高級行政經理、研究員同助理研究員進行公開招聘，主要為研究工作提供行政支援或協助進行一啲內部研究項目。非公務員合約職位嘅薪酬水平係參考相若公務員職級嘅薪級而釐定。當中助理研究員嘅月薪由港幣32,545港元起。

咦！政府話助理研究員嘅人工同阿Paul講嘅少咗一半喎，但係仲有個字要留意，係32,545港元起，即係起薪點，但冇講頂薪係幾多？

跟住又再重複特首政策組嘅工作範疇，話會按照唔同任務嘅性質同要求，採用唔同嘅工具協助工作，包括人工智能(AI)等科技產品，以提升效率。最後就話考慮到工作性質多元複雜，兼且需具前瞻性嘅思維，政府認為人工智能等科技產品，未能取代特首政策組對人手嘅需求。

政府話大力發展創科，香港要做國際創科中心，但唔單止被外界同議員批評電子政府做得好慢，「智方便」被嘲「至唔方便」，加埋呢次拒絕阿Paul嘅提議，係咪反映政府係眼高手低呢？