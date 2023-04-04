長洲錦江小學未獲開辦小一　已啟動危機小組　與教育局商討方案

港府近期向小學發出文件，顯示第一次有小學無獲派學生入校就讀。位於長洲的中華基督教會長洲堂錦江小學今日(4月4日)向家長發通告，指上周五(3月31日)接獲教育局通知，新學年未獲開辦小一班，至於小二至小三班級則維持不變，並已立即啟動危機小組，由校監、校董、校長及各學校主要成員組成，將與教育局商討可行方案。校方現正按教育局文件積極跟進。

教育局副局長施俊輝表示，本港學齡人口呈現結構性下降，未來學額需求預計會相應減少，當局須重新調撥和善用資源；指若學校整體學生人數太少，不利教學多元化和學生群育發展。對於小學教育，施指，一直採用「統整成本高及使用率低的小學」政策，當某學校網內仍有足夠學額供應，而處於該學校網的公營小學在小一派位機制下獲派的學生人數過少，相關辦學團體可考慮有策略地將屬下辦學理念和課程相近的學校合併，從而為學生營造更合適的教學環境。

當局稱，會加快在公營小學推行小班教學，讓學校善用小班的環境，提升學生的學習成效，在檢視各項數據後，包括課室數目、學位需求、學校發展的需要及現有資源等，已增加31所學校於2023/24及2024/25學年推行小班教學，並安排另外7所公營小學於2024/25學年實施小班教學，預計屆時將有逾九成公營小學實施小班教學。

另外，施又指，在2022/23學年，整體中小學的師生比例分別為1:10.9及1:12.0，而在學齡人口下降及學校數目減少之下，教師的需求預計亦會相應減少，當局會密切留意公營學校的教師人手，審慎規劃師資培訓的名額以維持穩定和高質素的教師團隊，同時繼續加強教師專業培訓，不斷提升本港教育質素及整體競爭力。