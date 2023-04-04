港鐵清明假期加密班次　周六起一連兩日搭車半價

明日(5日)清明節假期，港鐵宣布，為方便市民出行，傍晚時段東鐵綫、荃灣綫及港島綫列車班次，將加密至約2.8至3.5分鐘一班車。至於今月8至9日、下月13至14日，港鐵在兩個周末將提供半價乘車優惠，屆時同樣會加強列車服務，合共增加逾700班列車。

港鐵指，「半價日」期間，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程均可享優惠，包括來往羅湖及落馬洲站的列車服務。7條港鐵綫，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫及迪士尼綫將於上述期間加強不同時段的服務方便乘客，全日大部份時間列車班次加密至2.8至6分鐘一班車。此外，迪士尼綫上午及晚上時段將由每10分鐘一班車，提升至每5分鐘一班。輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

政府與港鐵早前完成「可加可減」票價機制檢討，對港鐵嚴重延誤事故加重罰則，包括每宗延誤事故罰款上限增至4,000萬元，並新增繁忙時間安排。同時，港鐵以往將罰款用作每程3%車費折扣方式回饋乘客，現時則改以票價優惠回贈。當罰款累積滿2,500萬元時，需於特定周末提供車費半價優惠；倘因某單一事故直接累積滿5,000萬元，則須安排特定周六及日連續兩天推出相同優惠。港鐵去年共發生8宗列車服務延誤事故被罰1.03億港元，因此需要提供兩次連續兩天半價優惠。