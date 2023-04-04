平價團逼爆街頭　旅界擬分流船上用膳減滋擾　最平64元7餸1湯

本港通關復常後，每日平均約130個內地團訪港，滋生旅客逼爆舊區尤其是紅磡及土瓜灣一帶阻路問題，區內居民大受困擾。消息指，旅遊業界近日試行安排部分內地團，轉到船上用餐，分流旅客。「洋紫荊維港遊」的觀光船餐廳會試行為內地旅行團提供團餐，最便宜「人頭價」64港元，包7餸1湯及白飯，較土瓜灣團餐餐廳貴約20港元。不過部分團早已預訂其他餐廳，臨時無法更改行程參與維港遊。

觀光船餐廳每日5個用餐時段，每輪45分鐘、最多招待300人，中午有兩輪，即一共可分流600名內地旅客。每枱規定坐10至12個人，若訂位少於10個人，亦要收足10人價錢。團餐分為每人64、90、130及160港元四個價位，包7餸1湯及白飯，最便宜的團餐「人頭價」較土瓜灣團餐餐廳貴約20港元。最貴的160港元有雞絲翅、原隻鮑魚、燒鴨及避風塘炒蟹等。

旅客食飯期間會在維港繞一個圈，船程約45分鐘，旅遊巴會直接駛入觀塘汽車渡輪碼頭上落客。接待內地團的旅行社及食肆負責人日前向旅遊業監管局承諾，採取多項改善措施，包括引入預約制、派員管理人流，以及用膳時間至少半小時。