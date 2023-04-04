油麻地新開藥店出蠱惑　花旗參「斤變兩」劏內地客　一職員被捕

海關在昨日(3日)接獲一名內地遊客舉報，指他在上周六(1日)光顧油麻地彌敦道一間藥店時，店方以不良營商手法對他進行銷售，懷疑違反《商品說明條例》。海關快速行動隊即日聯絡受害人及展開調查，查出有關情況屬實，遂於今日(4日)拘捕一名28歲藥店男職員。據了解，涉事藥店門外放有多個誌慶花牌，相信是近日才開張營業。

海關版權及商標調查科高級調查主任曾凱婷表示，該名內地遊客本來打算在涉事藥店購買兒童保健產品，期間藥店職員向其推銷中藥材，並主動表示店內原價680港元的花旗參，現時正進行折扣優惠，減價至400港元一斤，而且只要購買一斤，即可可免費獲得2罐兒童保健產品。職員其後將花旗參切片，才改口稱計價單位是「兩」，而非原先談及的「斤」，並向事主收取6,400港元貨款。事主初時拒絕購買，惟職員強調貨物已經切片，他無可奈何下，最終只好照價付款。

曾凱婷續指，今次是本港及內地自年初全面通關後，海關接獲第3宗同類案件，包括本案在內，有2宗案件是海關快速行動隊接獲內地遊客的緊急舉報後破獲。海關有決心嚴厲打擊針對訪港遊客、破壞香港「購物天堂」、「好客之都」美譽的違法行為，如發現有違反《商品說明條例》的情況，必定會果斷執法。