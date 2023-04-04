特別財會：再上一年度開支大增　審計署稱搬辧公室

審計署經常發表衡工量值的審計報告，指出個別部門表現不佳或浪費公帑的弊端。有議員書面提問審計署本年度的預算開支，為何較2021-22年度下跌30.8%？審計署回覆指原因是2021-22年度搬遷辧公室，導致開支增加。

新一份預算案指審計署在2023-24年度的預算為978萬港元，較2021-22年度的實際開支減少$435萬港元。審計署署長林智遠書面回覆指主要原因是審計署於2021-22年度搬遷總部辦公室，須聘用搬遷服務及購置辦公室家具和設備、資訊及通訊科技設備等，故令該年度的開支增加。

對於工作人手方面，林智遠指在審核帳目是否妥善的工作的所用人時，由2021-22年度的100,969人時增至2022-23年度的106,406人時及2023-24年度的114 896人時；而衡工量值式審計工作的所用人時，則由2021-22年度的142,121人時增至2022-23年度的155,581人時，以及2023-24年度的165,164人時。他續稱，由於因自然流失而導致的空缺需時填補，2021-22年度及2022-23年度兩項綱領所用人時較預算為少，預期在2023-24年有關空缺將陸續獲填補，因此所用人時有所增加。