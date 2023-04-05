清明祭祖吃燒豬　醫生：肥膩肉食吃過量易引發心血管病

今日(5日)是清明節，孝子賢孫帶備燒豬、雞等祭品掃墓，拜祭完先人後，不少人會分吃祭品。但這些肥膩肉食所含脂肪過多，若心臟病患者進食不節制，隨時引發心血管疾病，令病情惡化。心臟科專科醫生提醒，若進食過多飽和脂肪、反式脂肪，容易引致膽固醇過高，令血壓上升及心臟動脈阻塞，並出現中風、冠心病、心肌梗塞等併發症。

心臟病發多指冠狀動脈閉塞，而閉塞的原因主要為動脈粥樣硬化，若血管內壁表面斑塊破損，血塊形成便導致血管完全閉塞，心臟肌肉不能獲得足夠的血液供應而壞死，導致急性心臟病。脂肪是形成心血管疾病的重要因素之一，同時是高膽固醇的源頭。

心臟科專科醫生張志揚解釋，高膽固醇有阻塞血管的危機，因膽固醇在血液中運行，當它過高便會積聚在血管形成斑塊，當斑塊愈積愈厚便會阻塞血管引發冠心病。他又指，在嚴重阻塞血管前，一般高膽固醇沒有任何徵狀，只可通過抽血檢查膽固醇水平，從而得知患上心血管疾病的機會。當高膽固醇阻塞血管至收窄，就會出現冠心病的病徵，例如心絞痛。

一舨而言，膽固醇正常水平是3.4mmol/L，若發現高於正常水平，醫生一般需臨床評估病人心腦血管疾病風險。若病人屬於中至低風險，可先以飲食、運動等方式控制，惟單靠飲食及運動分別只可降低最多30%膽固醇。病人若屬於高風險人士便需配合藥物治療，包括他汀類藥物及新一代生物抑制劑因利司然(Inclisiran)。

張指，臨床上曾遇到一名30多歲患者，於身體檢查後發現有心律不正、三高及動脈粥樣硬化。病人家族本身有心臟病史，加上患者有吸煙習慣，「雖然後生都算係高危」，需要將患者的膽固醇水平降至1.4mmol/L或以下，但即使改變飲食習慣及做運動，其膽固醇水平亦僅下跌至2.0mmol/L，最後醫生為其處方因利司然，終下降至1.3mmol/L。

張志揚又建議，高膽固醇沒有任何徵狀，需從預防入手，有吸收便要有消耗，「做多啲運動先可以『收支平衡』，體型自然變瘦」，有助減少脂肪含量，降低膽固醇。飲食方面，減少吸收飽和脂肪、反式脂肪等，身體的膽固醇水平亦會較低。