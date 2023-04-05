東方日報A1：外勞司機揸唔慣　恐輸入馬路炸彈

隨疫情消退，各行各業開始復甦需要增聘人手，惟本港人才荒問題持續。對於近日有消息指，政府將考慮批准建造業和運輸業輸入外勞。港府發言人昨日表示，人力不足將影響服務以及香港競爭力，強調會認真處理，各政策局亦正檢視各行業人手情況，其中建造業和運輸業應對策略，最遲會在年中公布安排。就輸入外勞問題上，有運輸業界表明反對輸入外勞，憂會打破工人飯碗，又認為外勞無法勝任。亦有業界認為，如再加薪恐會將相關成本轉嫁市民，或令他們轉乘其他交通工具。

近日有傳政府計劃參考社會福利署的「院舍輸入照顧員特別計劃」，繞過勞工顧問委員會，批准建造業及運輸業輸入外勞，名額或逾10,000個，並計劃稍後擴展至飲食業及旅遊業。

港府表示，人力不足會影響行業和香港競爭力，人力不足對市民接受服務造成影響，同時影響香港整體競爭力，相關政策局會作出處理，期望最遲年中公布策略，強調勞工短缺問題要平衡多方利益，若輸入外勞要保障本地就業，外勞工資不能低於本地入息中位數，並承諾會繼續進行本地培訓。

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源表明反對輸入外勞，憂慮會打破工人飯碗，又指出香港和內地軚盤方向不同，加上本港路況複雜「香港車多人多路窄燈多」，而且有大量香港小巴專線，分散多間公司負責，認為外勞無法勝任。

陳又認為，現時小巴司機的待遇太差，收入難以養家，無法吸引年輕人入行，而且有些專線以往有6輛小巴、6位司機，現時流失3名司機，剩下的3名司機要「做6架車嘅嘢，做到喘唔到氣」。他相信薪酬低、待遇差和缺乏休息時間等的情況也導致人手流失，建議提高待遇，並設立福利吸引到年輕人入行，才是解決人手問題的方法，促請僱主將小巴司機的時薪提高至最少80元，令他們月入至少有1.7萬元，同時設有休息和食飯時間。

的士小巴商總會理事長周國強則認為，現時專線小巴司機時薪已有60至70元，而月入中位數為1.5萬元，認為再次加薪會導致車費增加，令市民轉搭其他交通工具，反不利小巴營運。90年代香港曾引入一批內地司機來香港，但內地司機來港要處理住宿、三餐、中介費用等問題，令他們來港工作的實際收入只有薪酬的約三成，被問及輸入廣東司機的經驗，周國強指「今時唔同往日」，建議聘請居住在關口附近的司機，安排他們營運鄰近的路線，減低住宿成本。

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