長洲一小學獲派0班形同「殺校」　議員轟教局離譜促酌情處理

教育局早前向全港中小學發「開班信」，多區小學下學年已連續多年縮班，另一間位於長洲的一間小學更獲派0班，教育界議員朱國強今早在電台節目表示，據他了解，校方透過「小一入學統籌辦法」收生數目達15人，與教育局要求最少收16人的標準只相差1人，質疑是否要立刻開刀，形容做法「離譜」。

朱國強指出，校方對「獲派0班」感詫異，惟教育局事前並無與校方溝通。他認為有其他方法解決問題，例如可從其他學校調配學生，當局亦有酌情權，可保留偏遠地方的學校學額。朱國強認為，教育局要求學校提交發展方案，但提供的選項是難以選擇，校方目前傾向考慮特別視學或改為私營小一，但學校要在特別視學中獲得校外評核為良好才能繼續營辦，認為成功機會較微。校方亦不知如何着手合併，並對此感到迷惘。

同場的新界校長會副主席朱偉林則認為，「獲派0班」意味準備殺校，若學校收生人數僅較教育局的要求少1至2人，當局應酌情處理，提供緩衝期，讓學校有喘息機會改善教學，及保留學額應付未來學童人口回升。朱偉林又提到，教育局信件有提及解決方法，但其中的特別視學，時間太短促，質疑若校方選擇該種方案，能否在短時間內改善教育工作並獲良好評級。至於學校合併，他認為不同辦學團體要協調整合並不容易，學校最終能「存活」的機會不大，但鼓勵業界要爭取機會。