馬鞍山再有男子被2女兜搭圖搶金鏈　醒目途人報案拉人

昨日(4日)紅磡及馬鞍山先後有男子，被2名女子兜搭，期間有人施以「猴子偷桃」襲擊事主並偷去金鏈。今晨(5日)9時30分，馬鞍山恆安邨恆月樓對開，有兩名操普通話女子向一名老翁兜搭，懷疑企圖搶去對方金鏈，有途人發現報案。執法人員趕至現場，截獲兩女，有人承認與本月4日一宗發生在香港仔東勝道發生搶金鏈案有關，人員將兩女拘捕帶走調查。

翻查資料，昨晨9時許，一名姓高（89歲）老翁，行經紅磡船澳街一菜檔對開，突有兩名操普通話的女子趨前兜搭，言談間有人示意可以提供按摩服務。高翁不虞有詐，遂跟隨二人前往蕪湖街18至22號紅湖大廈，期間兩女分別用手箍頸及施「猴子偷桃」陰招，高翁立即按實錢包，惟女子偷走高翁一條約值3萬元的金頸鏈，逃去無蹤。

另外，在昨日傍晚6時許，一名姓郭（60歲）男子，於馬鞍山恆安邨對開的恆輝街小巴站候車期間，突然有兩名操普通話的女子上前搭訕，期間對方表示可以安排地方並提供按摩服務。事主不虞有詐，遂跟隨兩名女子同行，詎料他們途經恆安邨停車場梯間，兩名女子突然露出賊相，當中一人用手箍頸，另一人施展「猴子偷桃」，事主猝不及防，混亂間遭人搶去一條約值2.5萬元的金鏈，兩女得逞後逃去，事主無奈下報案求助。