近一周流感個案反彈　林緯遜：難料高峰期維持多久

本港在過去一周，接連公布多宗甲型流感確診個案，當中一名患大腦麻痹的17歲男童，因併發肺炎及休克，目前情況危殆。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日(4日)表示，本港近幾星期的流感個案明顯出現反彈，最新確診比率達到5.8%，認為與新冠疫情期間，市民較少接觸到流感病毒，社會免疫屏障低有關。他又提到，現時雖未達以往流感高峰期，但難預測今次流感高峰會維持多久，料或維持數周不等。

林緯遜今出席電台節目時指出，本港目前大部分的流感個案屬輕微，但強調年紀較輕或較大、長期病患者、孕婦等均屬高風險群組，感染流感後都可引致嚴重併發症，甚至是死亡。他續指，香港以往的流感高峰期一般在1、2月出現，但今次爆發走勢不同，雖然目前未達以往傳統冬季的高峰期，林認為由於過去兩年流感活躍度低，致社區免疫屏障降低，加上適逢社會就新冠疫情緩和而開始復常，導致坊間疏忽而導致流感病毒肆虐。

至於新冠疫情方面，最新新冠病毒繁殖率已突破1，林緯遜表示現時污水監察有相當高病毒量，與去年夏天相若，形容病毒從來未離開社區，料比率回升受愈來愈多市民脫下口罩影響，預計確診個案有機會反彈。不過，他指重症及死亡個案低，認為應不用太擔心。