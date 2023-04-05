平價團轉海上團餐　望維港海景用膳　最貴160蚊歎魚翅海鮮

本港通關復常後，旅遊市道暢旺，亦滋生旅客逼爆舊區尤其是紅磡及土瓜灣一帶阻路問題，區內居民大受困擾，業界承諾實施改善措施，包括訪港旅行團派員協助管理人流，食肆採預約制度，旅行團旅客用膳時間最少半小時等。據了解，有內地團推出海上用膳，讓團友一邊午膳，一邊欣賞維港景色。消息指，海上用餐的行程由昨日(4日)起試行3日，午膳分兩輪進行，每輪一團，共約50人，團友會在觀塘碼頭上船，價錢介乎60至160元，團餐包括湯、白飯，甚至有魚翅及海鮮。

觀光船餐廳每日5個用餐時段，每輪45分鐘、最多招待300人，中午有兩輪，即一共可分流600名內地旅客。每枱規定坐10至12個人，若訂位少於10個人，亦要收足10人價錢。團餐分為每人64、90、130及160港元四個價位，包7餸1湯及白飯，最便宜的團餐「人頭價」較土瓜灣團餐餐廳貴約20港元。最貴的160港元有雞絲翅、原隻鮑魚、燒鴨及避風塘炒蟹等。

旅遊促進會總幹事崔定邦證實，有內地團今日轉到海上用餐，負責接待的洋紫荊號將駛至維港讓團友午膳，成本以人頭計較在酒樓用餐多約20元。由於旅行團已報價，團友毋須加錢，額外成本由旅行社負擔。崔指出，希望顧及社會對內地團的意見的同時，亦提升團友體驗，期望海上用餐安排可以長期維持。