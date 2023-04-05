剝削外勞護理員　簽陰陽合同每月扣糧　院舍兩東主被捕

有安老院集團被指涉嫌與無牌中介串通，利用「陰陽合同」剋扣內地來港護理員月薪，每月抽走2成至近4成。執法部門展開跟進，到該安老院集團旗下3間院舍搜查，並以涉嫌串謀詐騙拘捕2名負責人，不排除有進一步拘捕行動，又相信有人涉嫌利用相關詐騙手法運作至少2個月。有議員呼籲其他遭受剝削的外勞，應勇敢站出來說出真相，維護勞工權益。

據了解，相關執法部門暫聯絡到3名受害人，並錄取口供，昨早(4日)9時許突擊搜查涉案安老院集團旗下3間院舍，檢取院舍的僱傭文件及賬目紀錄作調查。消息指，懷疑有人利用「陰陽合同」，外勞的僱傭合約列出月薪為1.4萬港元，但暗地裏卻簽訂另一份合同，要求外勞每月提供3,000至5,000元「勞務費」，剋扣工資。而事件近日被爆出後，有人圖以各種手法企圖擺平事件，包括向外勞發還被扣起的銀行卡、以「計錯數」為由補發之前扣起的月薪、與外勞和解後要求刪去有關「勞務費」的通訊軟件對話內容。

執法部門表示，早前接獲相關部門轉介一宗懷疑非法奪取他人財物案件，經調查後，昨日分別在跑馬地和灣仔拘捕一名49歲本地男子及一名75歲本地女子，兩人涉嫌「串謀詐騙」，正被扣留調查。案件仍在調查中。工聯會議員陸頌雄在社交網站回應事件，稱相信今次事件只屬冰山一角，認為勞工處應對症下藥，做好監管工作，避免事件再次重演，如發現違規行為，要及時向僱主提出票控，罪成的更應禁止其聘請外勞的申請。他指工會現正全力協助涉事工友本地轉工，呼籲發現類似剝削事件的同業朋友盡快聯絡工會。