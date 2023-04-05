疫情解禁後首個清明節　市民購燒乳豬掃墓　呻物價上漲約4成

清明時節雨紛紛，傳統上要拜祭先人掃墓。今日(5日)是本港疫情解禁後首個清明節，天公不作美仍無阻拜山人潮，大批孝子賢孫一早已到達香港仔華人永遠墳場拜祭先人，手持香火及祭品，慎終追遠。有市民與往年一樣購入燒乳豬拜祭先人，但坦言今年物價上漲約40%，燒豬需逾900港元，合共花逾千港元買祭品，只好分量「縮水」；有一家大細一行20人一同到場，老人家稱疫後復常明顯人流比去年更多，但毋須再因應禁聚令而分批拜山感到非常開心。

東網記者今早約10時到香港仔華人永遠墳場視察，只見有逾百人上山，輪候升降機上山到拜祭骨灰龕位場所的人流絡繹不絕，平均需等逾10至20分鐘。不少市民一家大細帶同小孩到場，亦有不少長者手持水果、燒味等拜祭祖先，祭品鮮花不絕。

楊女士一行30人一同拜山，她稱只買燒豬就已花逾900港元，「啲野貴好多，比往時貴咗4成！」她坦言長者無收入，購買祭品有壓力，「呢個蛋糕往時7蚊，依家要11蚊」，為讓先人品嘗的食物不變，故購買種類一樣，但分量減少，「燒豬都要買，但以前買大隻，依家買到最細隻，(細隻)5斤架咋！」

林伯與外孫一行20人一同拜山，林伯稱疫後首次拜山感高興，因去年有禁聚令，親戚要分批到場未能聚首一堂，今日人齊打算拜山後去飲茶一聚。林伯又指今年祭品較貴，但「一年一次，慳都唔好慳先人啦」，又特別購入了平板電腦等得意紙紮祭品，笑稱希望先人也可適應潮流。而外孫黃小朋友則無懼早起，稱今日已比平常上學時間更遲起床，對於疫後解禁毋須再戴口罩，他認為「好咗啲既，起碼無咁焗」。

李先生一家7人一同拜山，花逾千港元購入祭品，包括燒肉、鮮雞和先人愛吃的麵包，他坦言去年因疫情嚴重故沒有到場祭拜，只有在家拜拜。至今年終於解禁，他感覺上人潮比起前年更旺盛，稱往年拜祭骨灰甕位時毋須排隊，今年要等其他街坊拜完後再「補位」，或因與清明節緊接公眾假期有關，令人流上升。林同學亦有與父親和嫲嫲一同到場拜山，早上約8時半起床，笑指「早過平時返學」，幸好乘的士到埗，故覺得下雨亦不太麻煩。