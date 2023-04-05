特別財會：疫情關閉7間公僕度假屋　開支反升不跌

在疫情期間，受到社交距離措施的限制，市民無法出外旅行，家庭聚會亦可免則免。政府亦喺2020年2月關閉7個公務員度假，雖然無人住，但當局提供的數據顯示，相關開支反而逐年增加，單是2021至2022年開支近500萬港元。

公務員事務局回覆議員葉劉淑儀有關預算案的提問，指政府現有有7間度假屋，3間位於大嶼山長沙，另4間位於大埔大美督。雖然在2020年2月9日關閉所有度假屋，但開支卻有增無減。當局提供過去5年的開支數據，當中的管理費用逐年上升，由2018至2019年度的284萬港元，再關閉度假屋後的2021至2022年度，管理費增至375萬港元，較上年度多52萬港元，而直至2022至2023年度(截至2月)則增至382萬港元，亦較上一年度多9萬港元。

在日常營運開支方面，可見是逐年減少，但維修費在2021至2022年度大幅增加，達到93萬港元，令總開支增至481萬港元，至上年度的維修費亦需42萬港元，總開支為436萬港元，

至於入住率方面，在2018至19年度為80%，公務員入住大嶼山長沙度假屋的比率為80%，而大埔大美督則有81%，20019至2020年度，截至2月8日，入住率稍為下降，前者入住率為74%，後者則為74%。隨着社會復常，當局於2月已發出便箋，公務員可於3月13日起重新租用度假屋。