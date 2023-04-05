復活節長假前夕機場人頭湧湧　市民期待疫後首次外遊

適逢清明節及復活節連假，不少打工仔趁着悠長假期旅遊「抖抖氣」，機場、西九龍高鐵站、赴澳門及內地的過境口岸均人頭湧湧。東網記者今日(5日)在機場視察，現場一家大細、情侶拖着行李出發，而辦理登機手續的櫃位、出境前的位置人龍不斷。有市民笑指，今次是繼3年疫情、通關後首次外遊，故感到非常興奮，已預備數萬港元「彈藥」消費；也有人擔心旅行時確診新冠，故會做足防疫準備。

跟一家人準備出境的許女士表示，會先去泰國曼谷，再到訪南韓首爾，她透露是次外遊有特別意義，因為同行的小朋友是第一次搭飛機，通關後也是一家人首次去旅行，最終預算2、3萬港元使費。她笑言家人都「全中」，均曾染疫，故不怕外遊期間中招。同樣會去首爾旅行的邱小姐則稱，由於自己未曾確診，擔心旅行時會不慎中招，故會多注意衞生，包括帶備濕紙巾「抹吓」，而是次則預了萬多港元外遊。

至於去日本東京的黎小姐指出，疫情後為求「穩陣啲」，故選擇跟團去旅行，她已帶備口罩、空氣清新機防感染。她又提到，擔心落機後入境時要等數小時，不過旅行社已有提醒，因此無奈表示「預咗要等」。另外，不願上鏡的郭小姐及陳小姐，則表示對於台灣自由行感到興奮、迷惘，因為通關後屬第一次去旅行。而為免染上新冠，她會一直戴口罩，也有少量撲熱息痛藥物傍身。