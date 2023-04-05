紙紮店回復疫前9成生意　有客豪洗4000元　電動麻雀枱受歡迎

疫情解禁後首個清明節，孝子賢孫紛紛購置祭品掃墓。今日(5日)為清明節正日，位於西營盤的多間紙紮用品舖人流絡繹不絕，商品種類亦愈來愈多、目不暇給。有紙紮店老闆表示今年生意額大升兩成，回復了疫情前約9成生意，認為與疫情解禁有關，令許多大家族可一同到場祭拜祖先，平均消費約300至1,000港元不等，若為大家族更甚可花約3,000至4,000港元；而今年較新款及受歡迎的祭品有電動麻雀枱及寵物用品，受年輕一輩青睞；老人家一般喜歡買衣服、金銀溪錢等。

紙紮用品店俊城行負責人杜先生稱，今年生意比去年升約2成左右，因疫情過後不少孝子賢孫終可一聚拜山，尤其今早7時起已是高峰期，「買咗就攞去掃墓」，認為銷情不錯可接受，較令人意外的是他指仍有不少年青人會購入紙紮防疫用品，或因過往疫情太嚴重，故擔心先人有防疫需求，酌量購買有備無患。說起最貴的紙紮祭品，他介紹約400多港元的商務住宅大樓組合，可供先人收租之用，亦頗受歡迎。

另一間紙紮用品店明生行負責人吳女士亦表示，今年疫後解禁拜山人潮明顯大增，對比去年生意額升約4至5倍，追至疫情前約9成，「都有得做我哋已經好滿足」。她又稱今年較多人訂造紙紮製品，一般來說會較廠製紙紮製品貴，但可訂製鑽石戒指，且由本地師傅人手製作。吳女士又介紹近年最受歡迎的紙紮製品包括寵物用品、狗屋、貓糧等等，以年青人購買為多。

另一紙紮用品店負責人李女士則表示，由於清明節連接幾日公眾假期，故人流「攤返開幾日」，生意額亦頗滿意，較去年升約2成，而最新製品包括電動麻雀台及新款按摩椅，也非常受歡迎，期望今年疫後復常，生意額最終可升4至5成。