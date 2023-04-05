特別財會：首長級編外職位預計明年增至100個　常額增至1732個

政府表示，自2021-22年度起，已連續兩個年度落實公務員整體編制零增長，惟早前已有議員質疑「零增長」的具體定義為何，指若取消非首長級職位以增加首長級職位，雖數字上零增長但工資、待遇等截然不同。政府書面答覆議員特別財委會問題，指首長級職位數目仍維持在公務員編制總數不高於1%的水平，而首長級編外職位編制將由現時89個，增加至明年預計的100個；首長級常額職位則由現時的1725個，增加至明年預計的1732個。

政府表示，在首長級職位方面，自2022年7月1日至今，經立法會批准共開設了20個首長級公務員常額職位和10個首長級公務員編外職位；保留或重新開設5個首長級編外職位，惟在非首長級職位方面政府未有統計。

而首長級編外職位編制將由現時89個，增加至明年預計的100個；首長級常額職位則由現時的1725，增加至明年預計的1732個，政府稱，預計至2024年3月底，整體公務員編制，即首長級及非首長級公務員職位總數仍為約197 000個職位，而首長級職位數目則仍維持在公務員編制總數不高於1%的水平。