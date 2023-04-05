入境處首次紅日加班　辦身份證市民大讚服務貼心

入境事務處於今日(5日)及周四(7日)兩天公眾假期，為灣仔入境事務大樓的港島人事登記辦事處加開服務時段，辦理各類型身份證申請手續，包括全港市民換領身份證計劃下的換領新智能身份證申請。記者今日所見，現場雖人頭湧湧，但過程順暢，現場有職員作清晰指示。辦證市民普遍表示，由輪候到辦證20分鐘內完成，亦大讚入境處在公眾假期加開服務，實在貼心為民。

11歲曾小朋友由母親陪同下，今午到上址辦證，曾太表示，由於兒子要辦理回鄉證，故要先領取兒童身份證，早前從新聞上得知入境處加開2天服務，遂按時上網預約，成功預約到今日辦證，她大讚入境處加開服務，直言「人性化少少」。市民陳小姐則陪家人前來辦證，大讚「加開(服務)梗係好」，指家人要在一個月內辦證，起初擔心難預約，後來得知入境處加開2天服務，更成功預約，形容今天辦證流程順暢。

至於從愛爾蘭回港的姓林小朋友，亦由母親陪同下前來，他指在場只等15分鐘，形容是「好快」，他又示範如何拍照，笑言滿意自己的照片；林太則指，早前曾上網預約但未成功，幸好其父親幫忙預約，成功約到今天前來，她亦指出今天過程順暢。家住深圳的袁先生表示，疫情關係之前未能來港，加上有工作在身，今次專程趁公眾假期來港，為兒子換領身份證，大讚：「今次加班很好，方便一些在內地讀書的孩子。」

入境處指，全港市民換領身份證計劃上月初完結時，新智能身份證換證計劃於3月3日結束，更換了684萬張身份證，佔目標85%。不過隨着通關，不少市民紛紛回港換證，因此於上月6日延長4間登記處服務時間至朝8晚10，將每星期上限由簽發1萬張增加至1.8萬張，而首3周合共已簽發再多8.7萬張身份證。