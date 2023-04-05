輸入外勞議題惹議　 議員促勞顧會制訂清單　反映短缺情況

本港各行各業皆現人手荒，近日不少商會及僱主促港府放寬輸入外勞限制，有工會憂慮會進一步影響本地工人生計。有議員建議，政府完成人力資源推算後，應將結果交予勞工顧問委員會，再憑客觀數據以制訂「短缺勞工清單」，列出各行業工種的實際短缺情況。有學者則認為，適當輸入外勞，可以幫助香港整體發展。

議員顏汶羽今日(5日)在電台節目表示，政府應按照審計署的「人力資源報告」作人力資源推算，完成後將結果交予勞顧會，並憑客觀數據去制訂一份短缺勞工清單，列出目前所有行業及工種仍然缺乏多少人，好讓業界清楚知悉不同工種的實際短缺情況。他續指，本地勞工可先參與一個不多於半年的「短缺勞工就業計劃」，按月領取補貼；半年後若依舊未能聘請足夠人手，屆時企業便可以輸入外勞，從而確保本地勞工優先就業。

嶺南大學副校長、比較政策學講座教授莫家豪在同一節目表示，在確保本地工人的就業機會不會受到太大影響情況下，適度輸入外勞，有助香港的整體發展，特別是政府正積極推動不同的基建項目，當中需要大量的建造業工人。相反，如本地人手不足，輸入外勞自然也是一種選擇。他認為，不只建造及運輸業出現人手荒，工商界很多工種也正面對人手短缺問題，故不論短、中、長期，政府亦應有較好政策。