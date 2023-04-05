政Whats噏：嶺南同香港有乜關係？　劉智鵬講古

劉智鵬話嶺南喺文化、飲食同價值觀等都同中原有些少距離。

香港有好多事物都同嶺南有關，然而「嶺南」又係點樣嘅一回事呢？喺香港嶺南大學擔任協理副校長嘅議員劉智鵬日前拍片，分別以地理角度、地緣角色、歷史地位等多個層面，槪述「嶺南」嘅來龍去脈。佢話「嶺南」係中國南方五個山嶺以南嘅槪稱，起初係少數民族雜居嘅區域，又稱百越之地。因有山脈相隔，嶺南嘅文化、飲食同價值觀等方面，都同中原文化有些少距離。

雖然山脈形同屏障，劉智鵬話秦始皇任命工程師史祿開鑿運河「靈渠」，將長江、珠江支流嘅湘江、灕江連接，統一嶺南可謂水到渠成啦！喺唐代，宰相張九齡為咗由江西行路去廣東，選擇喺五嶺中間嘅梅嶺開闢一條依家稱為「梅嶺古道」嘅道路，結果就成為好多中原民族南遷嘅必經之路，而位於廣東省南雄市內嘅「珠璣巷」，就係古時移粵居民嘅第一個落腳點。

劉智鵬話廣州係嶺南最繁榮嘅地方，早喺唐代就已經係中外文化、商業貿易嘅中心。至於位處廣州南部嘅香港地域，裏面有一個「屯門」，喺唐代就開始變成廣州嘅外港。後來廣州一路發展成為中國嘅第一大商港，有好多值得關注嘅發展，其一係清末，早期西式大學教育嘅其中一個先驅者，就係1888年於廣州創立嘅格致書院，後來易名為「嶺南大學」。