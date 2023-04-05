涉呃中小企融資貸款被國安拘捕　中年漢獲准保釋候查

國安處昨日(4日)就一宗案件採取執法行動，於西區拘捕一名47歲本地男子，涉嫌「串謀詐騙」，他昨晚已被獲准保釋候查，須於5月中旬向執法部門報到。消息指，被捕男子姓周，在一間顧問公司任職，初步調查指他涉助一個詐騙集團，在2022年1月至3月期間透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」，向一間本地銀行提交虛假資料以申請貸款，獲得款項約470萬港元。

據了解，該詐騙集團另有成員亦涉嫌與本土極端團夥「光城者」、「BlackBloc小隊」有關，並已於2022年10月被執法部門拘捕，涉嫌「串謀恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。

去年10月24日，國安處於元朗區拘捕一名姓張(22歲)本地男子，涉嫌干犯《香港國安法》第24條「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢）。據悉，該疑犯是本土極端團夥「光城者」的成員。

針對「光城者」案件，執法部門於2021年7月拘捕「光城者」行動組14名成員，涉策劃製造炸彈及針對行車隧道、鐵路和法院等公共設施發動恐襲，其中7人已被控以「串謀恐怖活動」罪。姓張疑犯疑為該組織提供金錢等資助。

另調查顯示，該名姓張疑犯曾以本土極端團夥「BlackBloc小隊」的身份，於2021年5月28日，參與燒毀荃灣沙咀道的政府檢測站；並於去年初與另一名姓丁(20歲)男子及一名姓姚(52歲)女子的「BlackBloc小隊」成員燒毀政府檢測站。該兩名成員涉嫌「串謀縱火」，先後在北角及九龍城被捕。

此外，姓張疑犯亦同為一詐騙集團成員，涉嫌與另外兩男兩女(36至43歲)，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」 串謀詐騙銀行，成功申請470萬港元貸款。該兩男兩女涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪在去年10月25日被捕。同時，執法部門根據法庭手令，搜查上述人士及公司的處所，檢取一批涉嫌與案有關物品，包括電子器材、電腦及銀行文件等，並凍結相關疑犯及公司共約80萬港元的資金。