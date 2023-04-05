特別財會：假難民聲請3年達5482宗　增2980萬元開支

假難民濫用免遣返聲請司法覆核機制，多年來禍港擾民燒公帑。最新司法覆核案件數字顯示，2020至2022年高等法院原訟法庭入稟的許可申請有5,812宗，當中94%與免遣返聲請有關，按年分別為2,367、1,675及1,440宗，過去3年多達5,482宗。司法機構一直在有關原訟法庭委任暫委法官和合約支援人員，負責處理與免遣返聲請相關的司法覆核案，期間的額外人手而增加的開支按年分別為650萬、1,330萬及1,000萬港元，總共2,980萬港元。

司法機構回覆議員葛珮帆有關預算案的提問時，指過去3年獲批予許可的申請數目按年分別為19、26及13宗，平均審理時間，即由入稟許可申請日至法庭作出決定日，則分別有415、123及78日，與免遣返聲請有關的司法覆核案件數目共有3宗。至於高院上訴法庭，就與免遣返聲請有關的許可申請遭拒絕而入稟的上訴案件共1,042宗，與免遣返聲請有關的司法覆核決定而入稟的上訴案共有8宗。

終審法院方面，民事上訴許可申請中有89%宗案件與免遣返聲請有關，按年分別為252、510及606宗，每年遞增，多達1,365宗。司法機構指一直透過多項措施應付自2017年起不斷增加的免遣返聲請相關案件，包括精簡相關法庭程序、鼓勵更廣泛採用書面方式處理合適案件增加司法人手以及聘用短期司法人手專責處理相關事務。