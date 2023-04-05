政Whats噏： 大圍斜路失修居民求助　葉劉出手反惹質疑

政府部門唔踢唔郁嘅例子又一單。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀喺社交平台貼文，話大圍銅鑼灣山恒樂花園對出路段日久失修10幾年，路面陡斜兼凹凸不平，居民出入叫苦連天，當佢向路政署反映問題後，即刻做咗緊急維葺工程。咁快搞掂，連網民都覺得唔多尋常。再講，竟然要勞動港島西嘅直選議員跨區去幫新界嘅居民，當然怪喇！

話說葉劉喺舊年2月收到有關收到求助個案，回覆話會盡快向路政署反映相關問題，事隔1個月後佢得悉路政署已着手進行緊急維修，接近30米長嘅修葺路段工程依家已經完成，累積10幾年嘅問題終獲解決，嗰度嘅居民好高興；佢又讚揚路政署今次反應迅速，希望佢哋日後繼續維持高效率咁話。

但有心水清嘅網民話路面失修唔係朝夕之事，居民多年嚟有冇向有關當局作出投訴？點解困擾10幾年嘅問題，一經向葉劉求助，路政署就立即行動，究竟呢個係咪路政署問題呢？

網民嘅質疑不無道理，尤其呢個喺沙田嘅求助個案，居民竟然唔搵當區，即係新界東北嘅直選議員，反而搵嚟自港島西嘅葉劉幫拖，又真係幾耐人尋味。