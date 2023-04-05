醫院求診人數急增　兒童個案升近2倍　當局籲高危人士打針

澳門正處於流感高峰期。當地衞生部門今(5日)表示，兩間主要醫院過去半個月的求診人數上升，當中兒童組別的升幅明顯，求診人數近1,150人，比上兩周升2倍；託兒所、學校也爆發群集感染，以小學生為主，幸好未有死亡個案，惟兩名6歲及75歲的患者屬重症，前者目前情況穩定，毋須使用呼吸機。當局強調，流感患者人數飆升與季節性有關，加上兒童以往長期戴口罩，免疫力變弱，建議長幼、孕婦等高危人士盡快打疫苗。

當地有專家表示，醫院近兩周錄得更多流感及求診人士，故平均要輪候3至6小時。專家解釋，流感是5至7天的「時限性疾病」，病徵包括發高燒，故即使服用退燒藥，或會高燒2至3天，建議家長若見到子女精神良好，可讓其在家休息，比在醫院等高危地方受病毒感染更好。不過持續高燒超過3日，出現呼吸困難、胸痛、抽筋等症狀，便要立即求醫。

至於停課安排方面，教育部門提到，當局有跟學校設傳染病恒常通報機制，另要求學校因應因病缺勤的學生，調整教學進度，同時為復課的學生補課、補考。衞生部門則認為，是次流感導致的重症個案少，且澳門學生打針率高，會先評估相關病毒是否全新病毒、致病率、可否以打針預防重症或死亡等因素，來判斷是否有必要用「非一般手段」減少傳播。