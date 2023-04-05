涉柴灣巴士站襲擊男子　休班男警被捕明日提堂

警方於1月8日凌晨時份接獲一名57歲男子報案，指他於柴灣小西灣道28號一巴士站被一名男子以手襲擊。港島總區重案組經跟進調查及徵詢法律意見後，於上周五(3月31日)拘捕一名48歲本地男子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。他已被控以一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件將於明日(6日)上午在東區裁判法院提堂。該名被捕男子為一名休班警務人員，現已被停職。

休班警涉及各種罪行過往時有發生。去年11月4日下午約2時，警方接獲荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員報案，指一名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳(30歲)女子，被捕女子是一名休班警務人員並已被停職，她於去年12月28日被控一項盜竊罪，案件已於2023年1月6日提堂。

此外在去年10月30日，警方接獲上水新成路4號一店鋪的47歲男職員報案，指發現上址一閉路電視損毀，懷疑遭人破壞。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌刑事毀壞，拘捕一名45歲男子，經徵詢法律意見後，他已被控以一項「刑事毀壞」罪，案件已於粉嶺裁判法院提堂。該被捕男子為一名休班警務人員，事後已被停職，案件交由大埔警區重案組跟進。