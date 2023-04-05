政Whats噏：辦廉價團唔係殺雞取卵？　陳智遠邀旅議會主席落區

香港同內地恢復通關，內地旅行團重臨照計可以振興本地旅遊業，勢估唔到係廉價團同劣質團逼爆舊區，甚至有人擔心劏客團重現，跟住旅遊業監管局先話要採取啲分流措施，就連旅遊業議會主席徐王美倫都出嚟解畫，話「廉價團」唔係殺雞取卵。之但係，前食物及衞生局政治助理、已轉做文化深度遊嘅陳智遠聽到呢句，條氣唔多順，仲叫徐王美倫去一轉土瓜灣睇吓真實嘅情況。

呢排好多內地平價團「佔領」咗土瓜環同紅磡等舊區，更試過有40架旅遊巴同一時間逼係土瓜灣嘅街道，令到居民出入受阻。唔單止咁，又發現有內地旅客喺街頭立食兩餸飯，更有網民影到疑似內地旅客喺淺水灣公廁附近食杯麵，無論當區嘅居民同旅遊業界都有好大反應。

作為業界一分子嘅陳智遠對呢啲平價團都好有意見，早幾日已喺社交平台貼文，話香港唔應該只係成為廉價團、鴨仔團嘅牧羊大笪地。日前佢又貼文分享親身經歷，話去過香港故宮博物館考察，走嘅時候見到一車車嘅旅行團到訪，短短幾分鐘已經有6至7架旅遊巴嚟咗，而呢班人淨係企喺草地外面，全部都唔入場，基本上只係喺個草地上面影張相打個卡，呢啲景象佢形容為「放羊」。

佢質疑香港花咁多錢起世界級文化景點，對廉價團旅客嚟講，只落得成影相打卡嘅背景，之後一班鴨仔又趕上車前往第二個行程，佢慨嘆廉價嘅嘢往往最昂貴，而代價就係由社會同其他人去承受。佢話依家故宮對出近海濱嘅草地，係香港人好喜歡享用嘅空間，擔心無幾耐之後，又多一個香港人喜歡去嘅地方會被旅遊業攪爛。

為咗減低廉價團對社區嘅滋擾，旅監局近日推出一系列措施，例如要求提供團餐嘅食肆要將內地團用膳時間增加到最少每團半個鐘。旅議會主席徐王美倫亦出嚟解畫，話唔同團費係豐儉由人，仲話「平價團」唔係殺雞取卵喎。

然而徐王美倫呢番言論唔係人人受落，陳智遠日前又貼文話「不如請主席去一轉土瓜灣，同街坊當面講下，咁樣辦廉價團唔係殺雞取卵」，仲話自己好樂意陪佢去「行一轉」。到底佢哋會唔會孖位一齊落區呢？大家要拭目以待嘞！