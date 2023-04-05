「穀雨」當午日偏食　全港多區皆可見　下次等5年食分更細

今個月有天文異象睇！是次香港可見的異象為日偏食，根據香港太空館資料，日偏食將於「穀雨」(4月20日)當日下午12時34分發生，且全港多區都可觀測到，而東南部的日食時間較長，市民可考慮前往九龍東或港島東等地區，包括石澳泳灘、赤柱正灘及小西灣海濱花園等，而太空館當日亦會在下午12時30分開始直播。至於下次在香港出現日偏食的日期為2028年7月22日，但屆時的食分比今次的更小，天文愛好者萬勿錯過啦！

是次日偏食將於香港時間本月20日下午12時34分進入初虧，下午12時55分達致食甚，並在下午1時16分復圓，高度分別為79、77及73度。根據太空館資料顯示，石澳泳灘為全港最早可見初虧，時間為下午約12時33分，同時亦是最遲發生復圓，時間至下午約1時17分。至於大埔海濱公園則會在下午近12時36分可觀察到初虧，並在下午近1時15分復圓。

不過太空館指出，是次日食原為「全環食」，由於中心點位於赤道以南，愈靠近中心點，日食食分亦會愈大，故只有部分地區可見到日全食或日環食，至於本港今次最大日食食分介乎0.02至0.03，因此只會見到日偏食，而當日香港東南部地區將較早發生初虧，並且較遲復圓，意味日食持續時間較長，而且食分較高。

在食甚時，太陽直徑的百分之2至百分之3會被月球遮擋，屆時本港日光將不會明顯減弱。由於食分較少，太空館建議觀測者可使用望遠鏡觀測是次日食，並提醒期間必須使用專門的太陽濾光設備，切勿直接或使用不當方法觀看太陽。