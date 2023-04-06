孝子賢孫闊綽　買樓予先人收租

疫情解禁後首個清明節，有孝子賢孫久未掃墓，對先人更加闊綽。西營盤多間紙紮用品舖昨人流絡繹不絕，商品種類亦愈來愈多、目不暇給。有紙紮店老闆表示，今年生意額大升兩成，回復了疫情前約九成生意，認為與疫情解禁有關，令許多家族可聚首一堂，一同到場祭拜祖先，有大家族更花約3,000至4,000元；有老闆則指今年運費減少，來貨價較便宜故無加價，但亦有客人認為價格依然有上升，但為先人仍「多多都使」。而今年較新款及受歡迎的祭品有電動麻雀枱及寵物用品，受年輕一輩青睞；亦有人買樓予先人收租。

紙紮用品店俊城行負責人杜先生稱，今年生意比去年升約兩成左右，因疫情過後不少孝子賢孫終可一聚拜山，銷情不錯。說起最貴的紙紮祭品，他介紹約400多元的商務住宅大樓組合，可供先人收租之用，亦頗受歡迎，平均每戶消費約300至1,000元不等。

另一間紙紮用品店明生行負責人吳女士表示，今年疫後解禁拜山人潮明顯大增，對比去年生意額升約4至5倍，追至疫情前約九成。她又稱，今年較多人訂造紙紮製品，一般來說會較廠製紙紮製品貴，由本地師傅製作，例如有客人訂製鑽石戒指。

手拿多袋祭品的郭小姐說，前兩年因疫情，無法前往拜山，今年較闊綽買多了祭品予先人，但她亦有感今年祭品價格上漲，花費約400元買衣服及電子產品予先人。而羅生羅太亦買了多樣祭品，羅太稱今年祭品「似乎貴咗少少」，升幅約一成，花費約200多元，主要購買四季衣裳、金銀衣紙、元寶等。