火化流產胎　永愛堂半年處理37申請

位於葵涌火葬場的「永愛堂」，屬流產胎火化設施，專為未滿24周的離世胎兒，提供免費流產胎火化服務。該設施在去年9月啟用，食物環境衞生署表示，截至今年2月共處理37宗火化服務申請，以及132批次的火化服務。

另外，位於沙田的石門靈灰安置所，將提供300個流產胎安放位，料2025年啟用，該署相信能夠應付需求。

食環署新界區高級衞生督察羅敬慧表示，過往未滿24周的流產胎，由於無法取得《嬰兒非活產證明書》，不能在政府火葬場或墳場安放，因此在永愛堂未成立前，多被視為醫療廢物處理。她說，即使流產胎還沒有出生，也和母親已有了很深聯繫，故永愛堂的成立，能給予流產胎一個較為體面地方安息。她稱，曾有一名媽媽因宗教理由，望為流產孩兒火化，但當時未有類似服務，她等了半年才能如願，讓逝世嬰兒得到安息。

永愛堂採用「不走回頭路」概念設計，全程單一方向，家屬先在小禮堂進行哀悼儀式，完成後會將裝有流產胎兒的紙盒放在小祭壇上，並交由食環署火化，再由禮堂的另一出口沿池邊走進紀念花園。整個過程一般需兩個小時左右。如果流產胎兒火化後還剩骨灰，家屬可以選擇取回或將骨灰撒在紀念花園。