冰球賽播錯國歌　國際冰聯確定屬主辦方犯錯　港隊無不當行為

港隊2月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時，播錯反修例歌曲。港協暨奧委會已啟動暫停冰協會員資格的相關程序，要求冰協一個月內作出解釋，港府亦考慮削減對冰協的撥款資助，以作懲處。國際冰聯表示，已就有關播錯國歌事件啟動調查，會見了參與賽事的組委會工作人員及志願者，確定事件是無意犯錯造成，賽前主辦方或香港隊並無不當行為，並確認事發時香港隊有作出正確回應，錯誤的音樂播放了幾秒鐘停止，隨後播放正確的國歌。國際冰聯又指，組委會主席和秘書長，以及國際冰聯錦標賽主席，在賽後的董事會會議上，承認是主辦方出錯，並已向香港隊代表作出正式道歉。

另外，當日有份出賽的香港冰球隊球員顏卓朗今日(6日)在電台節目表示，今次比賽是港隊歷史性取得第3名，港協暨奧委會未有給予任何肯定，令他應到錯愕的是大眾目光只聚焦播錯國歌，未有提及港隊奪獎。顏指出，今次賽事對球隊及深球員有特別意義，隊內多名資深球員基於工作及家庭負擔準備退役，可能是最後一次強勢出戰。球隊應對世錦賽亦幾番波折，因波斯尼亞天氣寒冷，令多名球員不適，領隊關婉儀壓力很大，一方面照顧球員，一方面要與國際冰聯開會。

立法會議員鄭泳舜今日(6日)在另外一個電台節目表示，各體育總會不應過分依賴個別人員負責處理播國歌事宜。對於港協啟動暫停冰協會員資格的相關程序，他認為做法合理，期望冰協盡快交代，避免被削減資源影響訓練。