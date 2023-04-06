女學生涉500元賄學資處職員　准以1000元保釋

一名專上學生資助計劃申請人，涉嫌就其申請以500港元行賄一名在職家庭及學生資助辦事處職員。她被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條，案件今日(6日)在九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，以待辯方提供法律意見。案件押後至5月25日再訊，被告續准以現金1000元保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人。

被告為20歲Safia Kalsoom，她於2022年6月就修讀耀中幼教學院高級文憑課程第2學年，向學資處遞交專上學生資助計劃申請資助。被告的申請獲學資處初步批准，待其父母收入證明通過審查後，她會獲得全額學費助學金逾8萬港元。學資處於同年7月向被告發放第一期資助逾4.4萬港元，並要求她提供由稅務局發出有關其父母的收入記錄，如被告未能提供有關收入記錄，便須全數退還獲發的資助。

學資處一名助理文書主任於同年10月底收到被告一封信件，內附兩份已填寫的表格及一張500港元紙幣，有關表格應交予稅務局以要求該局提供被告父母的收入記錄。學資處接獲匯報後將事件轉介至廉署。被告涉嫌於或約於2022年10月24日，向上述助理文書主任提供500元，以協助或促使其申請及不要求她退還已發放給她的資助。廉署提醒市民，行賄公務員屬嚴重罪行，切勿以行賄換取公務員的協助或優待，一經定罪最高可判處監禁7年及罰款50萬港元。