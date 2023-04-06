逾半受訪者不知18區資助中醫門診服務　議員促公院設專科

政府表明發展中醫藥，但有調查結果發現有70.6%受訪者認為政府推動中醫發展和中西醫協作力度不足，更有53.3%受訪者不清楚全港18區有政府資助的中醫門診服務。身兼中醫師的議員陳永光及梁熙促政府擴大「中西醫協作計劃」至更多公立醫院，增加病種數目、豁免中醫診療費用及推出「一人一中醫」計劃。

該調查在3月初以電話隨機方式，成功訪問764位18歲以上的。結果顯示，57.2%受訪者認為中醫對治療慢性疾病有幫助，且有58.5%受訪者在過去一年尋求過中醫服務，但卻有更64.2%受訪者認為現時政府資助中醫服務不足夠，70.6%認為政府推動中醫發展和中西醫協作力度不足，亦有53.3%不清楚全港18區有政府資助的中醫門診服務，81.2%認為中醫服務需進一步發展和普及。

梁熙指市民支持香港中醫服務進一步發展普及願望迫切，香港醫療系統以西醫為主，隨着市民對中醫藥認識的增加，希望政府加快對中醫資源的投入，以達致在中西合璧的治療方案下，修長補短，為病人帶來最佳治療。

陳永光坦言，數據結果顯示不少市民認同中醫藥在慢性疾病的治療理念。惟在全港43間公立醫院和醫療機構中，僅有8間公立醫院參與政府的「中西醫協作計劃」，而選定病種只有中風治療，肌肉及骨骼痛症治療和癌症紓緩，十分有限，建議政府擴大「中西醫協作計劃」至更多公立醫院，增加病種數目、豁免中醫診療費用，以及推出「一人一中醫」計劃。在公立醫院更應設立中醫部，增加撥款及擴大中醫院診所資助門診配額，加強推廣18區中醫門診服務。

梁熙亦建議政府盡早制訂中醫科學發展制度，包括設立中醫專科制度，確立培訓，考核和註冊等，建議政府檢視《中醫藥條例》和《輔助醫療業條例》，賦權中醫及其他醫療專業可以互相指示和轉介病人治療，包括成像檢測和化驗檢查。