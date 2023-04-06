樓宇保養責任推卸下手業主　市建局稱考慮立例規管及檢討法規

市建局雖然無立法或執法的權力，但在已用盡一切可行的推廣途徑，仍未能達致業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養的效果時，認為社會應該深入討論，是否需要就修訂樓宇保養相關法規，包括立法要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃、為維修基金制訂預算和供款的法定安排，以至強制驗樓的法定要求作出檢討，以作為處理及減慢樓宇老化問題的最後手段。

市建局總監何志偉今早在電台節目表示，業主對樓宇復修關注不足，缺乏自行籌組預防維修保養的安排，大部分業主無儲錢維修保養樓宇的習慣。他又以新加坡為例，指當地樓宇每10年會進行一次結構檢驗，惟香港則樓齡屆30年才做檢驗，予業主錯覺，若政府不強迫便不做。他以購買車輛為例，車主每年都會做車輛保養維修，不會等到破爛才做，而樓齡愈高，相關保養涉及的費用亦會愈高，屆時部分業主或未必負擔得起。

當局會視乎推廣成效，調查業主的態度有否改變，例如業主抱着未必長期持有樓宇的心態，將維修保養的責任留待下一手業主，社會便需要商討是否立例規管。何又透露，煥然懿居二期首置項目會作為試點，制訂大廈公契階段會加入條款，要求業主為樓宇制訂定期檢驗及維修保養計劃，促使業主從樓宇入伙開始，已制訂定期保養計劃及財政儲備方案，推動「預防性維修」的新模式。