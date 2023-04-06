充電樁與電動車供求差距大　議員倡提供流動充電節點

為達到2035年停燃油車新登記、2050年碳中和的願景，港府近年積極推動新能源運輸。最近一份《施政報告》透露，將會在2027年年底前投入約700輛電動巴士，以及約3,000輛電動的士。有議員今(6日)指出，過去5年的充電樁增幅不足兩成，但電動私家車去年按年增加70%，兩者增幅不成正比，反映供求失衡問題。議員則建議，政府可研究引入流動充電車，提供可流動的充電節點。

議員葛珮帆表示，充電樁增幅遠遠落後於電動車增長，電動私家車去年按年增加7成，但同期充電樁數目僅增約16%。她又指，快速充電樁少且近年增幅緩慢，4年僅增500個，截至去年底全港不足1,000個；葛補充，市區興建充電樁亦面對缺少土地及電力供應不平衡、電網不能負荷等的難題，認為充電樁等充電設施不足是目前香港推廣電動的士的短板，的士業界因為難以充電怕影響生計，而不能轉用電動的士。

議員陳恒鑌則指，政策的支持對推廣電動車或的士十分重要，期望有關部門能給予更多支援。他又指，現時有民間企業與不少鄉村合作設立充電站點，惟有關土地需要申請改劃土地用途，因審批過程橫跨多個政府部門，進度緩慢，冀政府拆牆鬆綁，提供更多政策支援，並加強跨部門協作。的士業界也表示，推廣電動的士需完善充電網絡配合，雖然當局未來已計劃在西貢及大嶼山興建多個充電樁，但與投入約3,000輛電動的士的目標仍相差很大。

葛珮帆及陳恒鑌在會議中向政府建議，研究引入流動充電車，提供可流動的充電節點，在不同時間滿足不同地區的士的充電需求，短期內助解決市區充電設施不足的問題；也應加強跨部門協作，提供申請建設充電樁設施的一站式服務，加快處理審批如申請改劃土地用途等程序。