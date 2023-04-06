休班男警涉柴灣巴士站襲擊男子　案件押後至6.1再訊

一名休班男警涉嫌於今年1月，在港島柴灣小西灣巴士站襲擊一名男子。事隔近3個月，男警被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件今（6日）在東區法院提訊。被告表示明白控罪，他暫時毋須答辯，法庭將案押後至6月1日再訊，讓辯方索閱文件及提供法律意見予被告，期間被告續准保釋。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基，因而對郭造成身體傷害。根據《侵害人身罪條例》，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

控方今日表示準備好答辯，辯方申請押後8星期，以便給予被告法律意見。控方不反對押後，也不反對繼續讓被告保釋，但希望增加2項保釋條件，包括不得接觸控方證人，及不可前往案發地點，對此辯方沒有反對。裁判官遂應辯方要求押後案件至6月1日，期間批准被告以1000港元擔保，下令被告不得直接或間接接觸控方證人及前往案發地點。

警察不時捲入襲擊案件。2022年10月15日，52歲休班男警陳天柱懷疑受酒精影響，涉嫌在香港仔置富花園地下電梯大堂2度襲擊保安，被控2項普通襲擊罪，以及1項作為交替控罪的醉酒罪，案件押後至4月14日再提訊。

另外，於2022年8月6日，48歲男警馮漢邦被指在休班期間，於旺角彌敦道旺角新城1間樓上吧襲擊1名姓魏女子，因而被控1項普通襲擊罪。男警不認罪，案件已於今年3月開審，並押後至4月12日續審。

案件編號：ESCC760/2023