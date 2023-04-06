本港疫後數碼詐騙率增18%　涉物流業可疑交易飆逾兩倍

網絡發展一日千里，但同時網絡安全也成為另一隱憂。有信貸資料服務機構今日(6日)公布今年全渠道詐騙狀況報告發現，雖然數碼詐騙交易比率已回復至接近疫情前水平，但本港數字於去年上升近兩成；而源自香港的數碼交易，物流業的可疑數碼詐騙交易比率升幅最高，於2019年至去年期間上升超過200%。

報告顯示在去年全球數碼交易當中，有4.6%屬可疑詐騙交易，與2019年的比率相近。雖然數碼詐騙交易比率回復至2019年水平，但隨着數碼交易數量顯著增加，全球可疑數碼詐騙交易數量於2019年至去年期間大幅上升80%。香港方面，去年的數碼交易當中有17.5%屬可疑詐騙交易，比率為報告所及國家或地區當中最高。與2019年疫情前相比，源自香港的可疑數碼詐騙交易數量增加18%，與全球的上升趨勢一致。

信貸資料服務機構環聯補充指，去年期間，全球博彩業(線上體育博彩、撲克等)及零售業所錄得的可疑數碼詐騙交易比率最高，分別為7.5%和7.2%。其次為電子遊戲，有5.4%；金融服務則有4.2%；虛擬社區 (即約會網站及網上論壇)有4%。至於源自香港的數碼交易，物流業的可疑數碼詐騙交易比率升幅最高，於2019年至去年期間上升219%。保險及虛擬社區行業的可疑數碼詐騙交易比率亦顯著上升，同期分別增加204%及131%。

在本港受訪者當中，有45%表示他們曾經成為上述通訊渠道的可疑數碼詐騙目標，並有5%的受訪者在此期間成為受害者。其中「網絡釣魚」佔本地受訪者最常遇到的詐騙類型達38%，信用卡被盜有27%；透過詐騙電話誘使透露個人資料的語音釣魚達22%。