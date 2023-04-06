無業漢認劫便利店　稱為搵錢打外星人　法官索精神報告押後判

患思覺失調的無業男子去年3月持鎅刀搶劫深水埗1間便利店，劫去約1,800港元。閉路電視拍下整個搶劫過程，他最終被捕並被控1項搶劫罪。他今早（6日）於區院承認控罪，不過法官指關注到辯方書面求情陳詞指被告聲稱腦袋有聲音告訴他外星人將侵襲地球，需打劫搶錢購買武器對抗外星人，但案情顯示他理性地要求店員交出金錢，須了解他是否受病情影響犯案，故先索取被告的精神科專家報告及感化報告，並把案件押後至4月20日聽取求情及判刑，期間被告須還押。

報稱無業，曾有藏毒案底的36歲被告陳嘉健，被控於2022年3月4日在深水埗大坑東道111號南山村南豐樓201號舖的便利店，搶劫店員何啟明並劫去1,800港元。案情指當日深夜1時許，戴上口罩的被告走到涉案便利店，向何亮出刀鋒外露的鎅刀並稱：「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」。被告其後從收銀機拿走現金1,800港元後逃去。惟便利店閉路電視片段拍攝到整個搶劫過程，執法人員在6日後到被告住所拘捕他，被告在警誡下保持緘默。

暫委法官勞潔儀表示，關注到被告案發後曾向精神科醫生稱他只是貌似閉路電視內拍到的人，但辯方書面陳詞則指被告稱腦袋有聲音告知他要搶劫再買武器對抗外星人，亦與案情顯示的被告行為不脗合。法官指希望知道被告在案發當時是否受病發影響，而且被告一直拒絕相關治療，需了解如判醫院令對他及社會有否得益，並重申希望被告接受治療，「對自己好，又保障社會安寧」；被告亦曾另涉3宗劫案，包括搶劫米線店及油站等，惟早前已獲撤銷控罪，故現時只被控1項搶劫罪。

案件編號：DCCC 774/2022