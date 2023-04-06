過去3年542公僕被紀律懲處　警務處佔157人居各部門之首

警隊近年接連爆出醜聞，包括「蛇王」瀆職、偷拍、偷竊、鬧事、酒後駕駛、行為失德、濫用職權等事件不絕，而捉賊表現更是不濟，各區街頭仇殺無日無之，引致市民對公務員團隊，尤其警員的工作表現尤為關注。公務員事務局表示，在過去3個財政年度(截至去年年底)，共有542名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而被正式紀律懲處。按部門懲處個案數目而言，排首位的是警務處，有157人被免職及接受其他懲罰(包括降級、嚴厲譴責、譴責、罰款、口頭警告和書面警告等)，佔整體人數近29%；大幅拋離排第二的食物環境衞生署及第三的消防處，兩者分別有81人及46人被懲處；郵政署亦佔43人。

公務員事務局書面答覆議員梁子穎的特別財委會問題，提到過去3個財政年度有542名公務員被正式紀律懲處，從數據上可見，3年間數字不斷上升，2020/21年度有145人被免職及接受其他懲罰，2021/22年升31%至190人，而2022/23年雖然截數至2022年底，但仍錄得207人，較前一年整年多出近9%。各部門中，以警務處佔最多人，過去3個年度分別有42、44及71人受紀律懲處，其中2022/23至年度被免職的有16人，接受其他懲罰的多達55人。至於食環署方面，過去3年度分別有27、29、25人受紀律懲處，單是2022/23年度，有2人被免職，23人其他懲罰。

當局表示，政府對行為不當或違法的公務員繼續採取零容忍態度，指《2022年施政報告》中提出強化公務員賞罰制度，提到當中「會優化公務員紀律機制」，當局現正制訂措施，以加強處理公務員紀律個案的機制的效率和效能，務求在按公平公正原則處理紀律個案之餘，又能及早對違紀人員作恰當反映個案嚴重程度的懲處。公務員事務局會在2023年內就建議措施徵詢公務員敍用委員會的意見，然後落實推行。

翻查紀錄，倘有警務人員被發現涉及違紀行為，則會面臨紀律聆訊，如有關控罪成立，主審官會根據案情嚴重程度作出處分，主要包括以下8項懲罰，由輕微至嚴重懲處為警誡、譴責、嚴厲譴責、沒收不多於1個月的薪金、降級、立即辭職、 迫令退休及革職，其中迫令退休或可保留全部或部分退休福利，但被革職則必會褫奪退休福利。