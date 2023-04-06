6人被控油麻地暴動受審　其中1青年審結前決定認罪

2019年11月有示威者發起營救理工大學的行動，警方及後在油尖旺一帶拘捕多名人士。其中學民思潮前發言人黃子悅與另外14人事後被控暴動罪，黃與其中8人於上月初表示承認控罪，餘下6人則否認控罪受審。不過在經過接近1個月的聆訊後，其中1名案發時16歲的被告於今早（6日）改為認罪，法官把其案件押後至4月26日，與早前認罪的9人一同提訊，期間被告須還押。餘下5名不認罪被告的案件，則於4月25日作結案陳詞。

今改為認罪的被告為現年19歲的甄姓男生，他被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。辯方表示希望法官先為甄索取相關報告，但法官認為應留待在提訊日時，一併考慮需否為認罪的被告索取報告，再於另外5名不認罪被告的案件裁決後一併判刑。

甄承認的案情指，案發當晚大量示威者在涉案地段參與暴動，並以雨傘、木板及鐵欄等物品築成陣地，並向執法人員投擲至少251枚汽油彈。至晚上約11時半，人員開始圍捕行動。人員推進至彌敦道523號時見到被告正逃跑並將他制服。他當時身穿黑色衣物、戴上勞工手套及防毒面具等。

案件編號：DCCC 736/2020